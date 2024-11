Migranti Albania, il governo va avanti

"Per noi non cambia niente. Andiamo avanti". Il governo non si piega alle sentenze della magistratura che, in aperta polemica con le decisioni dell'esecutivo, ha sospeso ancora una volta la convalida del trattenimento di sette migranti giunti in Albania a bordo di nave Libra e che già sono stati riportati in Italia. Provvedimento duramente criticato da Elon Musk, che sul suo social, X, scrive: "Questi giudici devono andarsene". Non decolla insomma l'accordo con l'Albania e, dopo il nuovo stop dei magistrati romani, il governo decide di ricorrere proprio all'Europa. Sia la presidenza del Consiglio sia il ministero degli Interni sono convinti che i magistrati stiano esondando dalle loro competenze e si dicono certi che di fronte alla Corte di giustizia europea saranno riconosciute le ragioni e l'interpretazione del governo italiano.