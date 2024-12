Meloni guarda già alle prossime sfide

Giorgia Meloni si appresta a incassare il via libera definitivo alla legge di bilancio: una manovra da 30 miliardi che - ha ribadito la premier in diverse occasioni - serviranno ad aiutare imprese, famiglie e i redditi più bassi. Meloni, che guarda già alle prossime sfide del 2025, ha fatto un discorso ai suoi ministri sull'importanza di ripartire in armonia dopo la pausa natalizia, e ha regalato a tutti un vasetto di cioccolata. Domani è in programma il Consiglio dei Ministri (l'ultimo del 2024).