Meloni attacca la sinistra: "Toni da guerra civile"

Il premier Giorgia Meloni su Facebook attacca la sinistra: "Usa irresponsabili toni da guerra civile perché non ha argomenti nel merito". Poi ancora: "Una parlamentare M5s ha evocato per me Loreto e la sinistra manda in giro liste di proscrizione". Sull'approvazione del ddl Autonomia: "Noi abbiamo promesso di cambiare le cose andremo avanti senza farci intimorire sempre nell'interesse della nazione"