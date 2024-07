Meloni a Washington: "Rispetteremo 2% Pil in difesa con nostri tempi"

Dal summit di Washington potrebbe uscire una scadenza per "l'irreversibile" adesione di Kiev alla Nato, secondo alcune fonti. L'Italia rispetterà l'impegno di spesa del 2% del Pil in difesa "con i suoi tempi e possibilità", afferma intanto la premier. Crosetto annuncia che chiederà all'Ue di escludere tali investimenti dal patto di stabilità. L'Europa dovrebbe mandare 100 miliardi di dollari all'Ucraina per "pareggiare" i conti con gli Usa, secondo Trump