Medioriente, media: cambio piani di Israele su Rafah per pressioni Usa

Una nuova operazione a Rafah, le truppe di terra israeliane nel campo profughi di Yabna, dove secondo l'Idf sono stati uccisi diversi terroristi operativi, e sono state trovate armi e lanciatori di razzi. Un'azione quasi in sordina, i piani di battaglia della difesa israeliana cambiati, secondo il Wall Street Journal, dopo il pressing americano per impedire che venisse superata la linea rossa fissata dall'amministrazione Biden. Un'offensiva dunque rivista e ridotta per favorire"trattative