Medio Oriente, il costo della crisi

Il commercio globale nella tempesta perfetta. Secondo uno studio della banca Hsbc quasi 90 attacchi Houthi hanno coinvolto navi nel mar rosso da novembre 2023 a luglio 2024 causando consistenti perdite in questa rotta importantissima per il transito delle merci da e per l’Asia. Così in quell'area i transiti diminuiti, le aziende optano per altri mezzi di traporto. Si preferisce il treno all'aereo perché più economico. Le difficoltà però restano: le tariffe aumentano e i tempi di attesa si allungano. Conto salato per le imprese italiane, Federmeccanica avverte: quattro imprese su dieci penalizzate dalla crisi prolungata.