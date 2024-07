Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze per un ragazzo che, durante la tradizionale festa della Bruna a Matera, ha provato a lanciarsi da un palo sul carro che stava passando. Il giovane però non è riuscito nella sua impresa ed è stato travolto dalla folla. Per lui, nonostante l’azione potenzialmente rischiosissima, non ci sono state particolari conseguenze.