"Silvio Berlusconi Editore", l'intento di concentrarsi sul pensiero liberale e democratico

I titoli saranno declinati in due collane: la prima, intitolata "Biblioteca", raccoglierà testi classici, già riconosciuti o destinati a diventare tali. L'altra collana, "Libera", sarà invece dedicata ad autori contemporanei - tra le prossime uscite saggi di Ernesto Galli Della Loggia e Walter Siti - che si misurano con le questioni aperte dell'attualità. Iconico il marchio scelto per la nuova casa editrice: la firma di Silvio Berlusconi. La firma di un uomo - imprenditore, editore e politico - che ha dedicato tutte le realizzazioni della propria vita all'amore per la libertà.