Manovra, piano privatizzazioni: 5 miliardi l'obiettivo del governo

Il governo punta a fare cassa per ridurre il debito pubblico, cedendo i "gioielli di famiglia", quelle infrastrutture considerate "strategiche". La parola d'ordine è chiara privatizzazioni: servono 5/6 miliardi. La partita è già in corso e l'ipotesi di nuovi accordi si fa sempre più concreta attraverso la cessione di quote corpose, ma pur sempre mantenendo il controllo degli asset.