Manovra, operazione catasto

Manovra ma anche operazione catasto. Il ministro dell'Economia Giorgetti spiega le priorità del governo. Al centro del piano, la rivalutazione delle rendite catastali per chi ha usato le agevolazioni edilizie. Dal superbonus agli sgravi meno importanti per il miglioramento delle prestazioni energetiche. Si parte da qui per la caccia alle case fantasma, quelle mai censite o conteggiate non correttamente. Ma la Lega frena: nessuna stangata sulla casa, fanno sapere da via Bellerio. "Giorgetti ha detto semplicemente che bisognerà controllare che ci sia il rispetto della normativa catastale", spiega Forza Italia. Confermato il taglio del cuneo fiscale che verrà coordinato con la revisione dell'Irpef, per cui nessun contribuente subirà perdite. L’obiettivo è sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori senza intaccare i conti pubblici. Cautela sull'aumento delle accise dei carburanti: l'approccio sarà graduale, promette Giorgetti. Ci sarà l'allineamento chiesto dall'Europa.