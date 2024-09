Manovra, meno tasse per chi fa figli: aiuti per le mamme al lavoro

Meno tasse per chi fa figli, anche a costo di ridurre le detrazioni a chi non ne ha. Aiuti per le mamme al lavoro. Interventi sui fondi pensione. Sono alcune delle misure della manovra su cui sta lavorando il governo. Mentre il leader della Lega Salvini punta alla "flat tax per gli autonomi anche con redditi superiori a 85mila euro". Il governo, intanto, ha chiesto di rinviare l'esame in Parlamento del Piano strutturale di bilancio richiesto dal nuovo Patto Ue alla prima settimana di ottobre. "Sono in ritardo", dice il Pd. Si attendono i dati sulla revisione generale delle stime annuali dei conti 1995-2023 che l'Istat pubblicherà il 23 settembre.