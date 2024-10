Manovra, Meloni: "Mai così tante risorse sulla sanità"

"Sono molto contenta del lavoro fatto e della compattezza della maggioranza e della velocità con la quale la Manovra è stata approvata", ha detto Giorgia Meloni. Il premier ha spiegato poi che con banche e assicurazioni "c'è stata collaborazione" perché "non sono avversari ma abbiamo lavorato insieme". Il presidente del Consiglio ha poi ribadito che nella Manovra "ci sono norme di buon senso. Ci sono nel triennio 4 miliardi e mezzo per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, assumiamo circa 3mila persone per velocizzare i processi civili".