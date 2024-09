Manovra, test su coperture e risorse

Manovra ai blocchi di partenza con il Piano Strutturale di Bilancio. Il documento che da un lato elenca le risorse reperite per coprire le nuove misure al vaglio del Governo, dall'altro prova a rimettere in carreggiata i conti pubblici in un orizzonte di sette anni. A partire dal macigno del deficit: per l'anno in corso dovrebbe attestarsi al 3,8% del PIL, in calo rispetto al 4,3% stimato lo scorso aprile, per poi scendere al 3,3% l'anno prossimo e al 2,8% nel 2026. Un traguardo che permetterebbe all'Italia di dire addio alla procedura europea d'infrazione per deficit eccessivo che scatta quando il rapporto deficit/PIL sfora il 3%.