Trentino, mamma orsa e i suoi tre cuccioli entrano nel giardino di una casa

Il video, nello specifico, è stato diffuso dal sindaco di Arco, Alessandro Betta, che ha voluto precisare: "L'ho pubblicato per informare e non creare allarmismo". Sarà, ma intanto gli avvistamenti aumentano. L'ultimo incontro ravvicinato è avvenuto proprio al di fuori di un ristorante a San Lorenzo Dorsino, quando un orso ha attraversato la strada statale, proprio mentre stava passando una vettura. Una tragedia sfiorata. Il conducente, rimasto illeso, non ha potuto evitare l’impatto che ha procurato molti danni al mezzo: l’animale, accusato il colpo, è fuggito subito oltre il bosco. E sempre ad Arco, un paio di settimane fa, era stato avvistato un orso scorrazzare indisturbato lungo le via del paese. Episodi che hanno fatto, inevitabilmente, scattare l'allarme. Come accaduto in Abruzzo con gli orsi marsicani.