Madonna compie 66 anni e festeggia a Pompei

Lady Ciccone compie oggi 66 anni, e per la gioia dei fan italiani - in particolare campani - ha scelto per festeggiarsi la Costiera Amalfitana e gli scavi di Pompei. La vera regina mondiale del pop, reduce dal colossale "The Celebration Tour", un omaggio ai 40 anni della sua carriera, è stata avvistata all'aeroporto di Pontecagnano, vicino a Salerno: avrebbe passato la scorsa notte in una villa a Positano, prima della trionfale visita - privata - di stasera agli scavi di Pompei, probabilmente in compagnia del direttore del sito archeologico.