Lodi, maxi discarica abusiva scoperta con gli elicotteri

La guardia di finanza di Lodi ha sequestrato, nel Lodigiano, 31mila metri quadrati di terreno che era stato adibito a discarica abusiva. L'operazione ha preso il via dopo più sorvoli aerei e successivi accertamenti durante i quali sono stati individuate quattro aree di circa 31mila mq complessivi, in aperta pianura, a ridosso del bacino del Po e del Parco Adda Sud, tra i comuni di Caselle Landi, Santo Stefano Lodigiano e Cornovecchio: tutte zone utilizzate come deposito non autorizzato ed incontrollato di rifiuti metallici. In particolare su un terreno sono stati scoperti capannoni e numerosi veicoli, rottami ed attrezzi agricoli in metallo, in parte ricoperti dalla vegetazione, abbandonati nelle aree e privi di cautele adeguate per evitare lo sversamento di olii e liquidi nel terreno.