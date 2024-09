Liguria, il centrodestra candida Marco Bucci

Il centrodestra indica il sindaco di Genova Bucci come candidato per il dopo-Toti a presidente della Regione Liguria. L'annuncio in una nota congiunta dei leader della coalizione - Meloni, Salvini, Tajani e Lupi. "Bucci è la persona giusta per dare continuità alla crescita della Liguria portata avanti in questi anni grazie all'ottimo lavoro del centrodestra. Ha dimostrato, sul campo, di essere un ottimo amministratore", si legge nella nota. Per il Pd si tratta invece di una"'scelta irrispettosa verso i cittadini di Genova" che restano senza sindaco e hanno subito anche l'inchiesta sulla corruzione che ha costretto il precedente governatore alle dimissioni.