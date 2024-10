Libano, Tajani: "Amici di Israele, ma i nostri soldati non devono essere toccati"

"Noi siamo amici di Israele, ma i nostri soldati non devono essere assolutamente toccati". Le notizie dal Libano, dove sono stati registrati attacchi delle forze israeliane ai caschi blu, che comprendono anche un contingente italiano, sono al centro dell'attenzione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Savona, in Liguria per un evento elettorale in vista delle regionali di fine mese.