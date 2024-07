Israele è pronto a colpire in tutto il Libano dopo la strage di bambini in Golan. Le diplomazie di tutto il mondo occidentale sono al lavoro per tentare di evitare un'escalation. Il Paese versa al momento in una crisi economica devastante che dura da ormai 5 anni, con il 44% delle popolazione sotto la soglia di povertà e la lira libanese che ha perduto più del 90% del suo valore.