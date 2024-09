Lavoro, nel secondo trimestre l'occupazione sale al 62,2%

Continua l'andamento positivo per il mercato del lavoro. Nel secondo trimestre di quest'anno gli occupati sono aumentati rispetto ai tre mesi precedenti di 124mila unità. Secondo i dati Istat, il tasso di occupazione raggiunge il 62,2% in crescita di 0,2 punti percentuali, mentre quello relativo alla disoccupazione scende al 6,8%, il livello più basso dal terzo trimestre 2008. A luglio l' occupazione cresce su base annua dell'1,4% con 329mila lavoratori in più. Aumentano i dipendenti a tempo indeterminato, +3,3% rispetto al 2023, mentre cala il numero dei precari, -6,7%.

Le aziende sono pronte ad assumere oltre 1.400.000 lavoratori nei prossimi tre mesi.