Anche quest'anno, nella cittadina belga di Dinant, grande successo per la Regata Internazionale delle vasche da bagno. Giunta alla 42esima edizione, così come 42 sono state le imbarcazioni in gara, si tratta di una tradizione nata nel 1982. Da allora la caratteristica principale della regata è che a gareggiare sono appunto vasche da bagno e zattere rigorosamente senza motore, spinte dalla sola forza umana. I capitani decorano le loro imbarcazioni e ne migliorano le prestazioni nei modi più disparati in quella che diventa a tutti gli effetti una parata ricca di divertimento e originalità.