La raccolta dei pomodori a rischio

La raccolta dei pomodori è in difficoltà. Al Sud si affrontano le conseguenze della siccità mentre il Nord risente del maltempo. Coldiretti fa un primo bilancio del pomodoro Made in Italy. Puglia ed Emilia Romagna, in particolare, sono le regioni dalle quali vengono circa i 2/3 del raccolto nazionale, ma secondo l’associazione emergono situazioni opposte nei due territori. In Puglia c'è un leggero calo produttivo, flessione che però potrebbe aumentare qualora venisse sospesa l’erogazione dell’acqua. L’Emilia Romagna deve fare invece i conti con la grandine e le alluvioni che hanno ostacolato e ritardato i trapianti, distrutto le piantine.