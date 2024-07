La lettera di Toti: "Lascio una Regione in ordine"

Giovanni Toti ha dato le dimissioni dall'incarico di governatore della Liguria. "Lascio una regione in ordine", scrive l'ex governatore. Le elezioni ci saranno entro 90 giorni. Lunedì il legale di Toti presenterà istanza di revoca dai domiciliari: "Ok al processo immediato". In una delle due lettere scritte per annunciare le dimissioni, l'ex presidente afferma: "due lettere: una scritta a mano per ufficializzare la decisione, l'altra per rivendicare il lavoro svolto in 9 anni alla guida della Liguria. "Lascio una Regione in ordine. Orgoglioso delle tante cose fatte".