La Lega frena sullo ius soli

La Lega fa muro contro l'ipotesi sollevata da più parti politiche di cambiare la legge di cittadinanza. Un post del Carroccio chiama in causa anche gli alleati di governo. Riprendendo il titolo di un pezzo del quotidiano la Repubblica: "Il Pd rilancia lo ius soli. Fi apre un varco a destra", sui social il partito di Matteo Salvini pubblica un'immagine con i volti della segretaria del Pd Elly Schlein e del leader di Fi Antonio Tajani. A corredo è scritto: "La legge sulla cittadinanza va benissimo così, e i numeri di concessioni (Italia prima in Europa con oltre 230mila cittadinanze rilasciate, davanti a Spagna e Germania) lo dimostrano. Non c’è nessun bisogno di ius soli o scorciatoie". Non si fa attendere la risposta di Fi. "Noi siamo per lo ius scholae a 10 anni, abbiamo questa posizione da sempre", commenta il portavoce di Fi, Raffaele Nevi. e aggiunge: "Ci piacerebbe che i leghisti fossero rispettosi delle nostre posizioni".