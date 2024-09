L'Istat rivede Pil e debito pubblico: buone notizie per la manovra

Più ricchezza nazionale uguale meno debito pubblico e più risorse per la prossima Manovra finanziaria. Alla luce dei dati appena diffusi dall'Istat sul Prodotto interno lordo italiano, il Governo potrà contare su una coperta un po' più lunga per finanziare le misure in cantiere: dal taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 35mila euro alla riduzione delle aliquote Irpef da quattro a tre, passando per alcuni aiuti a famiglie e imprese.