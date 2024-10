L'Antartide diventa più verde: l'impatto dei cambiamenti climatici

La superficie dell'Antartide sta diventando sempre più ricca di vegetazione. E non è un bene. Il luogo più freddo della Terra, caratterizzato da neve, ghiaccio e rocce, si sta riscaldando sempre più in fretta a causa del cambiamento climatico. A dirlo è un nuovo studio condotto da un gruppo di ricercatori delle Università di Exeter e Hertfordshire in Inghilterra e del British Antarctic Survey, secondo cui la superficie della Penisola Antartica, l'estremo settentrionale del continente ampiamente ricoperto dalla calotta glaciale, si starebbe riscaldando molto più rapidamente della media globale, con temperature anomale per l'ecosistema della regione