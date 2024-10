Jennifer Lopez si confessa tra divorzio e flop: "Ho sofferto"

"Questa sono io, adesso": l'anima fragile, eppure indistruttibile, di Jennifer Lopez raccontata non in musica, ma attraverso una lunga intervista, in cui la diva descrive "il suo momento più buio". Il divorzio da Ben Affleck, il fallimento del suo tour che quest'estate ha visto molte date cancellate. Gli attacchi social, le critiche, il flop di un documentario che doveva essere il progetto di una vita. Ora, il bisogno di raccontare, i raccontarsi: "Credevo di essere arrivata dove volevo e poi il mio mondo è esploso"