Ad aprile, certifica l'Istat, le assunzioni sono aumentate di 84 mila unità rispetto al mese precedente, + 0,4 per cento e del 2,2 in un anno, pari a + 516 mila. Nel dettaglio sono stati 444 mila i nuovi dipendenti a tempo indeterminato e 154 mila gli autonomi. Calano invece di 82 mila unità i contratti a termine. Il tasso di occupazione si attesta al 62,3 per cento.