Israele, Hamas pubblica un video con i sei ostaggi uccisi

Il video arriva nel pieno dello sciopero generale e delle proteste di piazza, quando la rabbia contro Netanyahu e il dolore esploso dopo il ritrovamento in un tunnel di Rafah di altri 6 ostaggi senza vita sono al culmine. Quaranta secondi, un filmato di propaganda di Hamas in cui Alex, Ori, Almog, Eden, Carmel e Hersh, le ultime vittime, si presentano uno ad uno. Solo un trailer, ha minacciato il movimento terrorista palestinese, che ha promesso di diffondere presto gli ultimi messaggi dei rapiti, anche se non è chiaro quando sia stato girato. Tanto basta per alimentare l'ira contro il premier israeliano che ha definito lo sciopero generale una vergogna.