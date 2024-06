a Barano di Ischia Ischia, abusivismo edilizio su spiaggia dei Maronti: sequestrato lido dei vip

Sequestrato per abusivismo edilizio a Barano di Ischia un noto ristorante, definito lido dei vip, sulla spiaggia dei Maronti. L'area è sottoposta non solo a vincoli paesaggistici ma anche a vincoli sismici. Dopo aver messo i sigilli, i carabinieri hanno denunciato per abusivismo edilizio e violazione dei sigilli 6 persone tra titolari dell'attività commerciale e impresa edile.