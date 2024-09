Meloni: "Sostegno all'Ucraina? Scelta di interesse nazionale"

Sull'Ucraina "non dobbiamo mollare". A indicarlo è stato il premier Giorgia Meloni intervenendo al forum di Cernobbio, e spiegando che anche se "c'è un'opinione pubblica spaventata dalla guerra, non credo che il destino del conflitto sia segnato: dobbiamo fare attenzione a non cadere nella trappola della propaganda russa". E ha sottolineato che sostenendo Kiev "abbiamo fatto la cosa giusta, sia moralmente sia nell'interesse nazionale italiano", perché "non ci conviene un mondo nel quale il più forte invade il suo vicino".