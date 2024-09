Influenza, Vaia a Tgcom24: "Raccomandiamo agli over 60 e fragili la vaccinazione"

Intervenuto ai microfoni di Tgcom24, Francesco Vaia, direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, ha parlato della campagna influenzale in arrivo in Italia - già in circolo in altri Paesi, come in Australia e Sudafrica - soffermandosi sull'importanza della vaccinazione per "over 60, le persone che vivono nelle Rsa e coloro affetti da patologie croniche".

Per Vaia "il momento migliore per vaccinarsi è da ottobre". In ogni caso, il direttore della prevenzione ha rassicurato che il governo è "in grado di affrontare questa campagna influenzale".