Incontro Meloni-Starmer: "Esplorare nuove vie su migranti"

"Soluzioni nuove" sui migranti e sostegno all'Ucraina finché ce ne sarà bisogno nell'incontro a Roma tra la premier Meloni e il primo ministro britannico Starmer. Non prima di ottobre il via ai centri in Albania previsti dall'accordo con l'Italia. Il primo ministro laburista è venuto a Roma, per sua stessa ammissione, per studiare il modello italiano e non solo il progetto Albania che "ancora deve partire" ma anche la strategia che punta a fermare le partenze e le "tecniche" di monitoraggio del fenomeno migratorio.