In Calabria i comuni più "fragili", sono 1.300 in tutta Italia

Dalla Calabria ad Aosta, 1.300 i comuni fragili per ambiente e società, pari al 16,1% del totale. Si concentrano maggiormente le criticità ambientali, sociali ed economiche misurate da Istat nell’ultima edizione dell’indice della fragilità comunale anticipato nel rapporto annuale dell’istituto. L’indice sintetico fotografa 12 parametri su base comunale di carattere sociale, economico e ambientale. In questi comuni vivono circa 5 mln di persone. Nel mezzogiorno ricadono il 40,2% dei comuni e il 24,4% della popolazione nelle due classi più a rischio (in particolare, il 48% dei comuni e il 26,6% della popolazione nelle isole).