Il Times elogia Ravenna e Comacchio: "Come Venezia ma..."

"Ci sono due luoghi segreti in Emilia-Romagna che pochi conoscono e che sono un’alternativa a Venezia, però senza la folla: Ravenna e Comacchio. In queste due località si avverte un mix magico di atmosfere di Venezia, Firenze e Bologna, non troppo distanti da qui”. Sono le parole del Times di Londra, tra i quotidiani più prestigiosi al mondo e letto ogni giorno da 24 milioni di persone. La penna è quella del giornalista britannico Norman Miller