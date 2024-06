La candidata della piattaforma progressista (Morena, Pvem e Pt), Claudia Sheinbaum, è la nuova presidente del Messico. Sheinbaum ha battuto la sfidante Xóchitl Gálvez, rappresentante di Pan, Pri e Prd. "Non vi deludero'", ha detto gagli elettori durante il suo discorso dopo la vittoria, sottolineando che "per la prima volta in 200 anni di Repubblica, ci sarà una presidente donna e sarà una riformista".