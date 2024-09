Il Lussemburgo cerca lavoratori: è il paese in cui si guadagna di più al mondo

Lo stipendio medio in Lussemburgo è di 73.418 euro l'anno, più del doppio rispetto a quello italiano. È il paese del mondo con la qualità della vita più alta in assoluto. Non solo, il Granducato al centro dell'Europa è uno dei Paesi dell'area europea maggiormente attrattivi, specie dopo che grandi colossi della finanza e delle nuove tecnologie hanno scelto di approdare qui per aprire le proprie sedi nel continente. Tra le professioni più ricercate troviamo quelle in ambito bancario, finanziario, informatico e sanitario. Anche il settore trasporti e immobiliare spesso ricercano personale. Sul portale europeo Eures si possono trovare oltre 2800 annunci, anche senza richiesta di una laurea.