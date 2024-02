Il Generale Clark: "Putin si prepara ad un attacco senza precedenti"

di Maria Luisa Rossi Hawkins

E riguardo alle prossime mosse di Putin ipotizza: "Non credo in una trattativa imminente perché non si può fermare Putin, anche se si arrivasse alla firma di un accordo lui non lo rispetterebbe. Farà qualcosa di eclatante, forse il più grande bombardamento visto finora, spingerà le sue truppe ad avanzare a ogni costo e minaccerà ancora l’uso delle armi atomiche, ma non le userà"