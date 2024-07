Il debutto degli eurodeputati

Da Carola Rackete, la comandante della Sea Watch, a Mimmo Lucano, sindaco di Riace, il generale Vannacci e l'ex sindaco di Bari, Antonio Decaro: gli eurodeputati, italiani compresi, si sono insediati. Non passa inosservato l’arrivo del giornalista Marco Tarquinio, in scooter elettrico. Il Parlamento appena riunito per la prima volta ha riconfermato Roberta Metsola come sua presidente.