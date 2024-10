Il Consiglio d'Europa: "Polizia e politici italiani razzisti"

La Commissione contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa, nel rapporto sull'Italia, scrive che le forze dell'ordine "fanno profilazione razziale, soprattutto nei confronti di rom e migranti". Inoltre indica "critiche indebite che minano l'autorità dei giudici sui casi di migrazione" come esempi negativi del confronto politico che 'promuove una cultura di esclusione invece che di inclusione dei migranti'. Critiche che "minano l'indipendenza della magistratura che va rispettata, protetta e promossa". Sull'attacco alla Polizia, secca replica di Meloni: "Le forze dell'ordine italiane lavorano ogni giorno con abnegazione per garantire la sicurezza dei cittadini, senza distinzioni. Meritano rispetto, non ingiurie". Esprime "stupore" il presidente della Repubblica Mattarella e conferma "vicinanza e stima" in una telefonata con il capo della Polizia Pisani.