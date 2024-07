Il caldo sposta le preferenze dei viaggiatori verso luoghi più freschi

Secondo un sondaggio di European travel commission, le ondate di calore spingono i turisti a preferire d'estate mete più fresche, come la Gran Bretagna e la Scandinavia, piuttosto che località calde quali Francia meridionale e Maiorca. Tre quarti delle persone sentite dichiarano di adottare comportamenti dettati dalla crisi climatica. Un terzo evita posti nei quali potrebbero verificarsi eventi atmosferici estremi. Nonostante questo, l'Europa meridionale rimane ancora una meta ambita, ma a lungo andare verrà scelta sempre di più in periodi freschi come la stagione autunnale.