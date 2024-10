Harry e Meghan in crisi?

Che aria tira a Montecito, in California, a casa dei duchi del Sussex? In queste ultime settimane, sono in molti a chiederselo, viste le continue apparizioni in solitaria di Harry, impegnato a fare un giro del mondo che allontana sempre più la data del suo rientro tra le costose mura domestiche, e ora anche di Meghan, che soltanto qualche giorno fa si è presentata "a sorpresa" da sola al galà di un ospedale pediatrico a Los Angeles.