Harris-Trump: ecco come è andato il primo duello tv

La stretta di mano non era scontata e arriva a inizio dibattito quando Kamala Harris si avvicina al rivale Donald Trump per presentarsi. Non si erano mai incontrati i due candidati alla Casa Bianca: l'occasione è il primo duello tv, andato in scena nella notte italiana a Filadelfia, tra affondi, scivoloni e momenti di tensione, anche se i primi sondaggi rapidi, a caldo, hanno premiato Harris, la vittoria è sua. "Non sono Biden né Trump, sono la leader di una nuova generazione, è il momento di voltare pagina", ha detto subito la vice-presidente, da poco subentrata in corsa con il compito di farsi conoscere meglio dal grande pubblico.