Gualtieri: "La passerella sulla Fontana di Trevi starà solo due mesi ma già fa numeri straordinari"

E mette in guardia sulle possibili speculazioni: "Dobbiamo evitare che la presenza di pellegrini in arrivo per il Giubileo, che noi accogliamo con gioia, possa avere un impatto sul mercato degli affitti: chiediamo strumenti per regolamentare i B&B soprattutto in centro, per evitare che si svuoti. Nella riforma delle norme del Piano regolatore generale stiamo inserendo strumenti per limitare questa espansione, ma chiediamo però dei poteri per porre dei freni".