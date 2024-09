Beneficenza sospetta, Naomi Campbell nei guai

Per Noemy Cambell, guai fiscali in vista. La top model è stata bandita dalle associazioni caritative britanniche per la cattiva condotta finanziaria nella sua fondazione Fashion for relief. L'inchiesta della Charity Commission, iniziata nel 2021, ha certificato una voragine di spese: donazioni utilizzate per viaggi, hotel di lusso, spa, sigarette e sicurezza personale. "Su quasi 2 milioni di sterline raccolti, solo 5mila e 500 sono andate realmente in beneficenza" hanno concluso le autorità di vigilanza.