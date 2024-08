Giornata mondiale degli elefanti: specie minacciata

Il Wwf lancia l'allarme nella Giornata Mondiale dedicata all'elefante che si celebra ogni 12 agosto dal 2012. Ne restano 415mila e oltre 20mila l'anno vengono uccisi dai bracconieri per l'avorio. La vita degli elefanti è minacciata su più fronti. Da una parte la crisi climatica, che porta l'aumento delle ondate di caldo e siccità. Una situazione che provocando la scomparsa di grandi aree umide costringe gli elefanti a sempre più grandi spostamenti per trovare acqua. Dall'altra c'è ancora il rischio delle uccisioni illegali per la caccia alle preziose zanne. Tutto questo sta causando la scomparsa graduale del grande mammifero.