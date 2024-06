Giorgia Meloni attacca l'Europa: "Le nomine ignorano il voto"

La premier Meloni attacca l'Ue sulle nomine ai vertici delle istituzioni di Bruxelles. "Ignorato il voto dei cittadini. La maggioranza è fragile, servono scelte. L'Ecr è il terzo gruppo, non i Liberali. Non faccio inciuci con la sinistra né qui né in Europa", scandisce in Aula alla Camera. Fonti europee fanno sapere che finora "sono tre i Paesi che non hanno dato il loro consenso all'accordo sulle nomine: l'Italia, l'Ungheria di Orban e la Slovacchia di Fico". Mano tesa di Mattarella: "Non si può prescindere dall'Italia".