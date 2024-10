Germania, la locomotiva resta ferma: verso un'altra recessione

La locomotiva d'Europa non riesce ad accelerare e vive una nuova recessione con calo di produzione e consumi. Si prospetta una chiusura di anno con un Pil in contrazione dello 0,2%. Anche l'Italia ne subisce le conseguenze: le vendite italiane in Germania hanno iniziato a rallentare dal 2022, più rapidamente di quanto avvenuto nel resto del mondo.



Tra le circostanze che hanno impattato negativamente sulla crescita della Germania nell’ultimo biennio c'è sicuramente lo shock energetico, legato all’invasione russa dell'Ucraina. Anche Berlino ha fatto i conti con il prezzo dei tassi troppo alti della Bce. Poi, con il Green deal e il passaggio all'autoelettrica paga la scarsa diversificazione dell’industria tedesca, molto concentrata sul settore automotive. Ma non è tutto, mancano le infrastrutture alternative con una linea ferroviaria che non si rinnova. Inoltre, la Germania ha una maggiore interdipendenza con la Cina, che in queste ore cerca la ripartenza varando nuovi incentivi