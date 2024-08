Germania, attacco a Solingen: fermato un 15enne

Un attacco con un coltello è avvenuto a Solingen, in Germania, durante i festeggiamenti per l'anniversario della fondazione della città. L'assalitore ha colpito durante un concerto uccidendo due uomini e una donna e ferendo 8 persone. Quattro sono in pericolo di vita. La polizia ha fermato un ragazzo di 15 anni che, secondo gli agenti, non sarebbe l'autore della strage ma sapeva delle intenzioni del killer.