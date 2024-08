Gaza, giovedì e venerdì al Cairo negoziati per un cessate il fuoco

Le grida, i pianti, il terrore indicano quello che la nuvola di polvere nasconde ancora. Ma si capisce già così che il bilancio del bombardamento sulla scuola Mustafa Hafez di Gaza City è grave. Si parla di almeno 12 morti, tra le decine di persone rifugiate nell'edificio, ripiegato su se stesso come un vecchio cartone. L'esercito israeliano sostiene di aver preso le precauzioni per minimizzare i danni prima di colpire un centro di comando di Hamas, accusando il movimento di usare nascondigli civili per le sue incursioni. Dopo aver incontrato il premier israeliano, Anthony Blinken, in quella che appare come la sua missione più complicata di sempre, è arrivato in Egitto. Qui giovedì e venerdì prossimo proseguiranno i negoziati, che dopo un iniziale ottimismo sembrano procedere con difficoltà. Hamas incolpa Israele di aver imposto nuove condizioni che gli permetteranno di continuare a colpire civili indifesi.